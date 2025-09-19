クォートセクション
通貨 / TPTA
TPTA: Terra Property Trust Inc 6.00% Notes due 2026

23.0000 USD 0.0951 (0.41%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

TPTAの今日の為替レートは、-0.41%変化しました。日中、通貨は1あたり22.9750の安値と23.1540の高値で取引されました。

Terra Property Trust Inc 6.00% Notes due 2026ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
22.9750 23.1540
1年のレンジ
13.7700 23.5750
以前の終値
23.0951
始値
22.9750
買値
23.0000
買値
23.0030
安値
22.9750
高値
23.1540
出来高
5
1日の変化
-0.41%
1ヶ月の変化
0.71%
6ヶ月の変化
34.50%
1年の変化
28.13%
