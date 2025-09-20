통화 / TPTA
TPTA: Terra Property Trust Inc 6.00% Notes due 2026
23.3200 USD 0.3200 (1.39%)
부문: 다른 심볼 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TPTA 환율이 오늘 1.39%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 23.1312이고 고가는 23.3450이었습니다.
Terra Property Trust Inc 6.00% Notes due 2026 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
23.1312 23.3450
년간 변동
13.7700 23.5750
- 이전 종가
- 23.0000
- 시가
- 23.1312
- Bid
- 23.3200
- Ask
- 23.3230
- 저가
- 23.1312
- 고가
- 23.3450
- 볼륨
- 11
- 일일 변동
- 1.39%
- 월 변동
- 2.12%
- 6개월 변동
- 36.37%
- 년간 변동율
- 29.92%
20 9월, 토요일