Валюты / TPTA
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
TPTA: Terra Property Trust Inc 6.00% Notes due 2026
23.1672 USD 0.4172 (1.83%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TPTA за сегодня изменился на 1.83%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.8100, а максимальная — 23.1672.
Следите за динамикой Terra Property Trust Inc 6.00% Notes due 2026. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
22.8100 23.1672
Годовой диапазон
13.7700 23.5750
- Предыдущее закрытие
- 22.7500
- Open
- 22.8100
- Bid
- 23.1672
- Ask
- 23.1702
- Low
- 22.8100
- High
- 23.1672
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- 1.83%
- Месячное изменение
- 1.45%
- 6-месячное изменение
- 35.48%
- Годовое изменение
- 29.07%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.