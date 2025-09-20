Valute / TPTA
TPTA: Terra Property Trust Inc 6.00% Notes due 2026
23.3200 USD 0.3200 (1.39%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TPTA ha avuto una variazione del 1.39% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.1312 e ad un massimo di 23.3450.
Segui le dinamiche di Terra Property Trust Inc 6.00% Notes due 2026. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
23.1312 23.3450
Intervallo Annuale
13.7700 23.5750
- Chiusura Precedente
- 23.0000
- Apertura
- 23.1312
- Bid
- 23.3200
- Ask
- 23.3230
- Minimo
- 23.1312
- Massimo
- 23.3450
- Volume
- 11
- Variazione giornaliera
- 1.39%
- Variazione Mensile
- 2.12%
- Variazione Semestrale
- 36.37%
- Variazione Annuale
- 29.92%
20 settembre, sabato