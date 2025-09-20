QuotazioniSezioni
TPTA: Terra Property Trust Inc 6.00% Notes due 2026

23.3200 USD 0.3200 (1.39%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TPTA ha avuto una variazione del 1.39% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.1312 e ad un massimo di 23.3450.

Segui le dinamiche di Terra Property Trust Inc 6.00% Notes due 2026. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
23.1312 23.3450
Intervallo Annuale
13.7700 23.5750
Chiusura Precedente
23.0000
Apertura
23.1312
Bid
23.3200
Ask
23.3230
Minimo
23.1312
Massimo
23.3450
Volume
11
Variazione giornaliera
1.39%
Variazione Mensile
2.12%
Variazione Semestrale
36.37%
Variazione Annuale
29.92%
20 settembre, sabato