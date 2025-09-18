Moedas / TPTA
TPTA: Terra Property Trust Inc 6.00% Notes due 2026
23.0951 USD 0.0721 (0.31%)
Setor: Outros símbolos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TPTA para hoje mudou para -0.31%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 22.7500 e o mais alto foi 23.0951.
Veja a dinâmica do par de moedas Terra Property Trust Inc 6.00% Notes due 2026. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
22.7500 23.0951
Faixa anual
13.7700 23.5750
- Fechamento anterior
- 23.1672
- Open
- 22.8000
- Bid
- 23.0951
- Ask
- 23.0981
- Low
- 22.7500
- High
- 23.0951
- Volume
- 12
- Mudança diária
- -0.31%
- Mudança mensal
- 1.13%
- Mudança de 6 meses
- 35.06%
- Mudança anual
- 28.66%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh