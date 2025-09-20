CotationsSections
TPTA: Terra Property Trust Inc 6.00% Notes due 2026

23.3200 USD 0.3200 (1.39%)
Secteur: Autres Symboles Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de TPTA a changé de 1.39% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 23.1312 et à un maximum de 23.3450.

Suivez la dynamique Terra Property Trust Inc 6.00% Notes due 2026. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
23.1312 23.3450
Range Annuel
13.7700 23.5750
Clôture Précédente
23.0000
Ouverture
23.1312
Bid
23.3200
Ask
23.3230
Plus Bas
23.1312
Plus Haut
23.3450
Volume
11
Changement quotidien
1.39%
Changement Mensuel
2.12%
Changement à 6 Mois
36.37%
Changement Annuel
29.92%
20 septembre, samedi