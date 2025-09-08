Dövizler / TPR
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
TPR: Tapestry Inc
114.18 USD 0.89 (0.79%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
TPR fiyatı bugün 0.79% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 112.97 ve Yüksek fiyatı olarak 115.35 aralığında işlem gördü.
Tapestry Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TPR haberleri
- Bloomberg Dividend Watchlist's 4 Ideal 'Safer' September Sizzlers
- Tapestry yönetim kurulu üyesi John P. Bilbrey yıllık toplantı sonrası görevden ayrılacak
- Tapestry director John P. Bilbrey to step down after annual meeting
- Tapestry Inc hisseleri 114,17 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
- Tapestry Inc stock hits all-time high of 114.17 USD
- Here's Why Tapestry (TPR) is a Strong Growth Stock
- Luxury brands’ big challenge: figuring out Gen Z
- Why Tapestry (TPR) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- The end of ‘de minimis’ has hit Temu and Shein. Now it’s a problem for bigger companies like FedEx.
- Armani’s Fashionable Exit: Can Heirs Turn Couture Into Cash For Investors? - Tapestry (NYSE:TPR)
- Total Return Breakouts: Palantir, Tesla, Gold, And Market Timing
- Tapestry, 2028’e kadar düşük çift haneli getiri hedefliyor, büyüme için Coach markasına odaklanıyor
- Tapestry targets low-teens returns by 2028, leans on Coach brand for growth
- UBS, Tapestry hissesi için Nötr derecelendirmesini yineliyor, 105 dolar hedef fiyatını koruyor
- UBS reiterates Neutral rating on Tapestry stock, maintains $105 price target
- Jefferies raises Tapestry stock price target to $125 on durable growth outlook
- Tapestry, Inc. (TPR) 2025 Investor Day Transcript
- TD Cowen reiterates Buy rating on Tapestry stock, citing value proposition
- Coach parent Tapestry expects to offset tariff costs by 2028, plans $3 billion buyback
- Tapestry announces $3 billion share buyback, sets new financial targets
- Tapestry plans $4 billion shareholder return, forecasts double-digit EPS growth
- What's Going On With Tapestry Stock Wednesday? - Tapestry (NYSE:TPR)
- New York Fashion Week opens this week amid fragmented luxury backdrop
- Is Coach Becoming the Most Influential Brand in Tapestry's Portfolio?
Günlük aralık
112.97 115.35
Yıllık aralık
43.13 115.35
- Önceki kapanış
- 113.29
- Açılış
- 113.21
- Satış
- 114.18
- Alış
- 114.48
- Düşük
- 112.97
- Yüksek
- 115.35
- Hacim
- 5.810 K
- Günlük değişim
- 0.79%
- Aylık değişim
- 14.32%
- 6 aylık değişim
- 63.86%
- Yıllık değişim
- 143.82%
21 Eylül, Pazar