FiyatlarBölümler
Dövizler / TPR
Geri dön - Hisse senetleri

TPR: Tapestry Inc

114.18 USD 0.89 (0.79%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

TPR fiyatı bugün 0.79% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 112.97 ve Yüksek fiyatı olarak 115.35 aralığında işlem gördü.

Tapestry Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TPR haberleri

Günlük aralık
112.97 115.35
Yıllık aralık
43.13 115.35
Önceki kapanış
113.29
Açılış
113.21
Satış
114.18
Alış
114.48
Düşük
112.97
Yüksek
115.35
Hacim
5.810 K
Günlük değişim
0.79%
Aylık değişim
14.32%
6 aylık değişim
63.86%
Yıllık değişim
143.82%
21 Eylül, Pazar