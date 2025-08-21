货币 / TPR
TPR: Tapestry Inc
109.49 USD 0.68 (0.62%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TPR汇率已更改-0.62%。当日，交易品种以低点107.76和高点109.93进行交易。
关注Tapestry Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
107.76 109.93
年范围
43.13 114.05
- 前一天收盘价
- 110.17
- 开盘价
- 109.87
- 卖价
- 109.49
- 买价
- 109.79
- 最低价
- 107.76
- 最高价
- 109.93
- 交易量
- 5.303 K
- 日变化
- -0.62%
- 月变化
- 9.62%
- 6个月变化
- 57.13%
- 年变化
- 133.80%
