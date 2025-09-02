Währungen / TPR
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
TPR: Tapestry Inc
113.29 USD 3.40 (3.09%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TPR hat sich für heute um 3.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 110.16 bis zu einem Hoch von 113.46 gehandelt.
Verfolgen Sie die Tapestry Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TPR News
- Luxury brands’ big challenge: figuring out Gen Z
- Why Tapestry (TPR) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- The end of ‘de minimis’ has hit Temu and Shein. Now it’s a problem for bigger companies like FedEx.
- Armani’s Fashionable Exit: Can Heirs Turn Couture Into Cash For Investors? - Tapestry (NYSE:TPR)
- Total Return Breakouts: Palantir, Tesla, Gold, And Market Timing
- Tapestry targets low-teens returns by 2028, leans on Coach brand for growth
- UBS bestätigt ’Neutral’-Rating für Tapestry und Kursziel von 105 US-Dollar
- UBS reiterates Neutral rating on Tapestry stock, maintains $105 price target
- Tapestry: Jefferies erhöht Kursziel wegen nachhaltiger Wachstumsaussichten auf 125 US-Dollar
- Jefferies raises Tapestry stock price target to $125 on durable growth outlook
- Tapestry, Inc. (TPR) 2025 Investor Day Transcript
- TD Cowen bestätigt Kaufempfehlung für Tapestry und verweist auf Bewertungsvorteil
- TD Cowen reiterates Buy rating on Tapestry stock, citing value proposition
- Coach parent Tapestry expects to offset tariff costs by 2028, plans $3 billion buyback
- Tapestry: 3-Milliarden-Dollar-Aktienrückkauf und neue Finanzziele bis 2028
- Tapestry announces $3 billion share buyback, sets new financial targets
- Tapestry plant Ausschüttung von 4 Mrd. $ und prognostiziert zweistelliges Gewinnwachstum
- Tapestry plans $4 billion shareholder return, forecasts double-digit EPS growth
- What's Going On With Tapestry Stock Wednesday? - Tapestry (NYSE:TPR)
- New York Fashion Week opens this week amid fragmented luxury backdrop
- Is Coach Becoming the Most Influential Brand in Tapestry's Portfolio?
- TPR, CPRI, BRBY: Luxury Stocks Drop on News That Fashion Icon Giorgio Armani Has Died - TipRanks.com
- Why Tapestry (TPR) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- Stock Market Today: Dow Loses 249 Points; Nvidia Extends A Streak As Palantir Does This (Live Coverage)
Tagesspanne
110.16 113.46
Jahresspanne
43.13 114.05
- Vorheriger Schlusskurs
- 109.89
- Eröffnung
- 110.16
- Bid
- 113.29
- Ask
- 113.59
- Tief
- 110.16
- Hoch
- 113.46
- Volumen
- 6.802 K
- Tagesänderung
- 3.09%
- Monatsänderung
- 13.43%
- 6-Monatsänderung
- 62.59%
- Jahresänderung
- 141.92%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K