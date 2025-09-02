KurseKategorien
TPR: Tapestry Inc

113.29 USD 3.40 (3.09%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TPR hat sich für heute um 3.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 110.16 bis zu einem Hoch von 113.46 gehandelt.

Verfolgen Sie die Tapestry Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
110.16 113.46
Jahresspanne
43.13 114.05
Vorheriger Schlusskurs
109.89
Eröffnung
110.16
Bid
113.29
Ask
113.59
Tief
110.16
Hoch
113.46
Volumen
6.802 K
Tagesänderung
3.09%
Monatsänderung
13.43%
6-Monatsänderung
62.59%
Jahresänderung
141.92%
