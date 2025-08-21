Валюты / TPR
TPR: Tapestry Inc
109.49 USD 0.68 (0.62%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TPR за сегодня изменился на -0.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 107.76, а максимальная — 109.93.
Следите за динамикой Tapestry Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости TPR
- The end of ‘de minimis’ has hit Temu and Shein. Now it’s a problem for bigger companies like FedEx.
- Armani’s Fashionable Exit: Can Heirs Turn Couture Into Cash For Investors? - Tapestry (NYSE:TPR)
- Total Return Breakouts: Palantir, Tesla, Gold, And Market Timing
- Tapestry нацеливается на доходность в низких двузначных числах к 2028 году, опираясь на бренд Coach для роста
- Tapestry targets low-teens returns by 2028, leans on Coach brand for growth
- UBS подтверждает нейтральный рейтинг акций Tapestry, сохраняя целевую цену $105
- UBS reiterates Neutral rating on Tapestry stock, maintains $105 price target
- Jefferies raises Tapestry stock price target to $125 on durable growth outlook
- Tapestry, Inc. (TPR) 2025 Investor Day Transcript
- TD Cowen reiterates Buy rating on Tapestry stock, citing value proposition
- Coach parent Tapestry expects to offset tariff costs by 2028, plans $3 billion buyback
- Tapestry announces $3 billion share buyback, sets new financial targets
- Tapestry plans $4 billion shareholder return, forecasts double-digit EPS growth
- What's Going On With Tapestry Stock Wednesday? - Tapestry (NYSE:TPR)
- New York Fashion Week opens this week amid fragmented luxury backdrop
- Is Coach Becoming the Most Influential Brand in Tapestry's Portfolio?
- TPR, CPRI, BRBY: Luxury Stocks Drop on News That Fashion Icon Giorgio Armani Has Died - TipRanks.com
- Why Tapestry (TPR) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- Stock Market Today: Dow Loses 249 Points; Nvidia Extends A Streak As Palantir Does This (Live Coverage)
- Sorry Europe, American Luxury Brands Are In
- Canada Goose Holdings Stock Sees RS Rating Fly Higher
- 5 Ideal 'Safer' Dividend Buys From Bloomberg’s August Watch List
- U.S. sectors in spotlight ahead of Fed’s Jackson Hole gathering
- Google says Gemini will be "everywhere where you are"
Дневной диапазон
107.76 109.93
Годовой диапазон
43.13 114.05
- Предыдущее закрытие
- 110.17
- Open
- 109.87
- Bid
- 109.49
- Ask
- 109.79
- Low
- 107.76
- High
- 109.93
- Объем
- 5.303 K
- Дневное изменение
- -0.62%
- Месячное изменение
- 9.62%
- 6-месячное изменение
- 57.13%
- Годовое изменение
- 133.80%
