TPR: Tapestry Inc
114.18 USD 0.89 (0.79%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de TPR a changé de 0.79% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 112.97 et à un maximum de 115.35.
Suivez la dynamique Tapestry Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
TPR Nouvelles
- L’administrateur de Tapestry John P. Bilbrey quittera ses fonctions après l’assemblée annuelle
- L’action Tapestry Inc atteint un niveau record de 114,17 USD
- Tapestry vise des rendements à deux chiffres d’ici 2028, s’appuyant sur Coach
- UBS maintient sa note Neutre sur l’action Tapestry avec un objectif de 105 USD
- Jefferies relève l’objectif de cours de Tapestry à 125€ grâce à des perspectives de croissance durables
- TD Cowen maintient sa recommandation d’achat sur l’action Tapestry, citant sa proposition de valeur
- Tapestry annonce un rachat d’actions de 3 milliards $ et fixe de nouveaux objectifs financiers
Range quotidien
112.97 115.35
Range Annuel
43.13 115.35
- Clôture Précédente
- 113.29
- Ouverture
- 113.21
- Bid
- 114.18
- Ask
- 114.48
- Plus Bas
- 112.97
- Plus Haut
- 115.35
- Volume
- 5.810 K
- Changement quotidien
- 0.79%
- Changement Mensuel
- 14.32%
- Changement à 6 Mois
- 63.86%
- Changement Annuel
- 143.82%
20 septembre, samedi