TPL: Texas Pacific Land Corporation
872.67 USD 39.14 (4.29%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
TPL fiyatı bugün -4.29% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 870.00 ve Yüksek fiyatı olarak 912.36 aralığında işlem gördü.
Texas Pacific Land Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
870.00 912.36
Yıllık aralık
845.56 1769.14
- Önceki kapanış
- 911.81
- Açılış
- 909.16
- Satış
- 872.67
- Alış
- 872.97
- Düşük
- 870.00
- Yüksek
- 912.36
- Hacim
- 174
- Günlük değişim
- -4.29%
- Aylık değişim
- -7.33%
- 6 aylık değişim
- -32.14%
- Yıllık değişim
- -0.16%
21 Eylül, Pazar