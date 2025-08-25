FiyatlarBölümler
Dövizler / TPL
Geri dön - Hisse senetleri

TPL: Texas Pacific Land Corporation

872.67 USD 39.14 (4.29%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

TPL fiyatı bugün -4.29% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 870.00 ve Yüksek fiyatı olarak 912.36 aralığında işlem gördü.

Texas Pacific Land Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TPL haberleri

Günlük aralık
870.00 912.36
Yıllık aralık
845.56 1769.14
Önceki kapanış
911.81
Açılış
909.16
Satış
872.67
Alış
872.97
Düşük
870.00
Yüksek
912.36
Hacim
174
Günlük değişim
-4.29%
Aylık değişim
-7.33%
6 aylık değişim
-32.14%
Yıllık değişim
-0.16%
21 Eylül, Pazar