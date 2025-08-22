クォートセクション
通貨 / TPL
TPL: Texas Pacific Land Corporation

911.81 USD 3.23 (0.35%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

TPLの今日の為替レートは、-0.35%変化しました。日中、通貨は1あたり911.81の安値と931.83の高値で取引されました。

Texas Pacific Land Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
911.81 931.83
1年のレンジ
845.56 1769.14
以前の終値
915.04
始値
922.55
買値
911.81
買値
912.11
安値
911.81
高値
931.83
出来高
80
1日の変化
-0.35%
1ヶ月の変化
-3.17%
6ヶ月の変化
-29.10%
1年の変化
4.32%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K