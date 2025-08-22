通貨 / TPL
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
TPL: Texas Pacific Land Corporation
911.81 USD 3.23 (0.35%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TPLの今日の為替レートは、-0.35%変化しました。日中、通貨は1あたり911.81の安値と931.83の高値で取引されました。
Texas Pacific Land Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TPL News
- Eureka! My Favorite Picks To Benefit From Massive AI Disruption
- Colombia stocks lower at close of trade; COLCAP down 0.45%
- Colombia stocks higher at close of trade; COLCAP up 0.08%
- I'm Convinced Energy Is The Most Misunderstood Investment Opportunity Of The Decade
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Thursday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- I've Bet 25% Of My Portfolio On This Idea - And It's Just Beginning
- Colombia stocks lower at close of trade; COLCAP down 0.17%
- INFL: ETF Using Inflation As A Tailwind (NYSEARCA:INFL)
- VOO ETF News, 9/8/2025 - TipRanks.com
- How I Would Invest $1.8 Billion In Powerball Winnings
- Colombia stocks higher at close of trade; COLCAP up 1.40%
- The companies where investors have the highest hopes and dreams have some predictable, and surprising, results
- Colombia stocks lower at close of trade; COLCAP down 0.74%
- Colombia stocks lower at close of trade; COLCAP down 0.15%
- Texas Pacific Land: Future Data Center Play Through Cheap Oil, Water, And Land To Watch
- Texas Pacific Land Is Heavily Overvalued (NYSE:TPL)
- Texas Pacific Land director Eric L. Oliver to step down after annual meeting
- Colombia stocks lower at close of trade; COLCAP down 0.62%
- Cramer: Kodiak Sciences Is A ‘Pure Spec’ Stock, 'No Go From Me' - Carrier Global (NYSE:CARR), Kodiak Sciences (NASDAQ:KOD)
- Colombia stocks higher at close of trade; COLCAP up 0.30%
- My #1 Contrarian Bet: Why I'm Betting Big On The Market's Most Undervalued Sector
- The One Call That Could Define My Portfolio For The Next Decade
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
1日のレンジ
911.81 931.83
1年のレンジ
845.56 1769.14
- 以前の終値
- 915.04
- 始値
- 922.55
- 買値
- 911.81
- 買値
- 912.11
- 安値
- 911.81
- 高値
- 931.83
- 出来高
- 80
- 1日の変化
- -0.35%
- 1ヶ月の変化
- -3.17%
- 6ヶ月の変化
- -29.10%
- 1年の変化
- 4.32%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K