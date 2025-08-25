CotationsSections
Devises / TPL
Retour à Actions

TPL: Texas Pacific Land Corporation

872.67 USD 39.14 (4.29%)
Secteur: Énergie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de TPL a changé de -4.29% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 870.00 et à un maximum de 912.36.

Suivez la dynamique Texas Pacific Land Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TPL Nouvelles

Range quotidien
870.00 912.36
Range Annuel
845.56 1769.14
Clôture Précédente
911.81
Ouverture
909.16
Bid
872.67
Ask
872.97
Plus Bas
870.00
Plus Haut
912.36
Volume
174
Changement quotidien
-4.29%
Changement Mensuel
-7.33%
Changement à 6 Mois
-32.14%
Changement Annuel
-0.16%
20 septembre, samedi