货币 / TPL
TPL: Texas Pacific Land Corporation
935.54 USD 11.88 (1.29%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TPL汇率已更改1.29%。当日，交易品种以低点926.38和高点944.14进行交易。
关注Texas Pacific Land Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TPL新闻
- 哥伦比亚股市收低；截至收盘COLCAP下跌0.45%
- Colombia stocks lower at close of trade; COLCAP down 0.45%
- 哥伦比亚股市上涨；截至收盘COLCAP上涨0.08%
- Colombia stocks higher at close of trade; COLCAP up 0.08%
- I'm Convinced Energy Is The Most Misunderstood Investment Opportunity Of The Decade
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Thursday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- I've Bet 25% Of My Portfolio On This Idea - And It's Just Beginning
- Colombia stocks lower at close of trade; COLCAP down 0.17%
- INFL: ETF Using Inflation As A Tailwind (NYSEARCA:INFL)
- VOO ETF News, 9/8/2025 - TipRanks.com
- How I Would Invest $1.8 Billion In Powerball Winnings
- Colombia stocks higher at close of trade; COLCAP up 1.40%
- The companies where investors have the highest hopes and dreams have some predictable, and surprising, results
- Colombia stocks lower at close of trade; COLCAP down 0.74%
- Colombia stocks lower at close of trade; COLCAP down 0.15%
- Texas Pacific Land: Future Data Center Play Through Cheap Oil, Water, And Land To Watch
- Texas Pacific Land Is Heavily Overvalued (NYSE:TPL)
- Texas Pacific Land director Eric L. Oliver to step down after annual meeting
- Colombia stocks lower at close of trade; COLCAP down 0.62%
- Cramer: Kodiak Sciences Is A ‘Pure Spec’ Stock, 'No Go From Me' - Carrier Global (NYSE:CARR), Kodiak Sciences (NASDAQ:KOD)
- Colombia stocks higher at close of trade; COLCAP up 0.30%
- My #1 Contrarian Bet: Why I'm Betting Big On The Market's Most Undervalued Sector
- The One Call That Could Define My Portfolio For The Next Decade
日范围
926.38 944.14
年范围
845.56 1769.14
- 前一天收盘价
- 923.66
- 开盘价
- 927.50
- 卖价
- 935.54
- 买价
- 935.84
- 最低价
- 926.38
- 最高价
- 944.14
- 交易量
- 92
- 日变化
- 1.29%
- 月变化
- -0.65%
- 6个月变化
- -27.25%
- 年变化
- 7.04%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值