TPL: Texas Pacific Land Corporation
911.81 USD 3.23 (0.35%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TPL hat sich für heute um -0.35% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 911.81 bis zu einem Hoch von 931.83 gehandelt.
Verfolgen Sie die Texas Pacific Land Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
911.81 931.83
Jahresspanne
845.56 1769.14
- Vorheriger Schlusskurs
- 915.04
- Eröffnung
- 922.55
- Bid
- 911.81
- Ask
- 912.11
- Tief
- 911.81
- Hoch
- 931.83
- Volumen
- 80
- Tagesänderung
- -0.35%
- Monatsänderung
- -3.17%
- 6-Monatsänderung
- -29.10%
- Jahresänderung
- 4.32%
