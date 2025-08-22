KurseKategorien
Währungen / TPL
Zurück zum Aktien

TPL: Texas Pacific Land Corporation

911.81 USD 3.23 (0.35%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TPL hat sich für heute um -0.35% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 911.81 bis zu einem Hoch von 931.83 gehandelt.

Verfolgen Sie die Texas Pacific Land Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TPL News

Tagesspanne
911.81 931.83
Jahresspanne
845.56 1769.14
Vorheriger Schlusskurs
915.04
Eröffnung
922.55
Bid
911.81
Ask
912.11
Tief
911.81
Hoch
931.83
Volumen
80
Tagesänderung
-0.35%
Monatsänderung
-3.17%
6-Monatsänderung
-29.10%
Jahresänderung
4.32%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K