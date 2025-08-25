КотировкиРазделы
TPL: Texas Pacific Land Corporation

935.54 USD 11.88 (1.29%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TPL за сегодня изменился на 1.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 926.38, а максимальная — 944.14.

Следите за динамикой Texas Pacific Land Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
926.38 944.14
Годовой диапазон
845.56 1769.14
Предыдущее закрытие
923.66
Open
927.50
Bid
935.54
Ask
935.84
Low
926.38
High
944.14
Объем
92
Дневное изменение
1.29%
Месячное изменение
-0.65%
6-месячное изменение
-27.25%
Годовое изменение
7.04%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.