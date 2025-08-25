Валюты / TPL
TPL: Texas Pacific Land Corporation
935.54 USD 11.88 (1.29%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TPL за сегодня изменился на 1.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 926.38, а максимальная — 944.14.
Следите за динамикой Texas Pacific Land Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
926.38 944.14
Годовой диапазон
845.56 1769.14
- Предыдущее закрытие
- 923.66
- Open
- 927.50
- Bid
- 935.54
- Ask
- 935.84
- Low
- 926.38
- High
- 944.14
- Объем
- 92
- Дневное изменение
- 1.29%
- Месячное изменение
- -0.65%
- 6-месячное изменение
- -27.25%
- Годовое изменение
- 7.04%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.