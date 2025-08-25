Divisas / TPL
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
TPL: Texas Pacific Land Corporation
915.04 USD 20.50 (2.19%)
Sector: Energía Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de TPL de hoy ha cambiado un -2.19%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 914.14, mientras que el máximo ha alcanzado 942.73.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Texas Pacific Land Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TPL News
- Las bolsas de valores de Colombia cerraron con caídas; el COLCAP perdió un 0.45%
- Colombia stocks lower at close of trade; COLCAP down 0.45%
- Las bolsas de valores de Colombia cerraron con subidas; el COLCAP ganó un 0.08%
- Colombia stocks higher at close of trade; COLCAP up 0.08%
- I'm Convinced Energy Is The Most Misunderstood Investment Opportunity Of The Decade
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Thursday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- I've Bet 25% Of My Portfolio On This Idea - And It's Just Beginning
- Colombia stocks lower at close of trade; COLCAP down 0.17%
- INFL: ETF Using Inflation As A Tailwind (NYSEARCA:INFL)
- VOO ETF News, 9/8/2025 - TipRanks.com
- How I Would Invest $1.8 Billion In Powerball Winnings
- Colombia stocks higher at close of trade; COLCAP up 1.40%
- The companies where investors have the highest hopes and dreams have some predictable, and surprising, results
- Colombia stocks lower at close of trade; COLCAP down 0.74%
- Colombia stocks lower at close of trade; COLCAP down 0.15%
- Texas Pacific Land: Future Data Center Play Through Cheap Oil, Water, And Land To Watch
- Texas Pacific Land Is Heavily Overvalued (NYSE:TPL)
- Texas Pacific Land director Eric L. Oliver to step down after annual meeting
- Colombia stocks lower at close of trade; COLCAP down 0.62%
- Cramer: Kodiak Sciences Is A ‘Pure Spec’ Stock, 'No Go From Me' - Carrier Global (NYSE:CARR), Kodiak Sciences (NASDAQ:KOD)
- Colombia stocks higher at close of trade; COLCAP up 0.30%
- My #1 Contrarian Bet: Why I'm Betting Big On The Market's Most Undervalued Sector
- The One Call That Could Define My Portfolio For The Next Decade
Rango diario
914.14 942.73
Rango anual
845.56 1769.14
- Cierres anteriores
- 935.54
- Open
- 935.00
- Bid
- 915.04
- Ask
- 915.34
- Low
- 914.14
- High
- 942.73
- Volumen
- 113
- Cambio diario
- -2.19%
- Cambio mensual
- -2.83%
- Cambio a 6 meses
- -28.85%
- Cambio anual
- 4.69%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B