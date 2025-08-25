CotizacionesSecciones
TPL: Texas Pacific Land Corporation

915.04 USD 20.50 (2.19%)
Sector: Energía Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de TPL de hoy ha cambiado un -2.19%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 914.14, mientras que el máximo ha alcanzado 942.73.

Rango diario
914.14 942.73
Rango anual
845.56 1769.14
Cierres anteriores
935.54
Open
935.00
Bid
915.04
Ask
915.34
Low
914.14
High
942.73
Volumen
113
Cambio diario
-2.19%
Cambio mensual
-2.83%
Cambio a 6 meses
-28.85%
Cambio anual
4.69%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B