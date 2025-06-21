- Genel bakış
TOWN: Towne Bank
TOWN fiyatı bugün -0.17% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 34.16 ve Yüksek fiyatı olarak 34.88 aralığında işlem gördü.
Towne Bank hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
TOWN haberleri
Sıkça sorulan sorular
TOWN hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün Towne Bank hisse senedi 34.37 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 34.16 - 34.88 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 34.43 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 626 değerine ulaştı. TOWN canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
Towne Bank hisse senedi temettü ödüyor mu?
Towne Bank hisse senedi şu anda 34.37 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 5.01% ve USD değerlerini izler. TOWN hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
TOWN hisse senedi nasıl alınır?
Towne Bank hisselerini şu anki 34.37 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 34.37 ve Ask 34.67 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 626 ve günlük değişim oranı -0.69% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte TOWN fiyat hareketlerini takip edin.
TOWN hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
Towne Bank hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 29.43 - 38.28 ve mevcut fiyatı 34.37 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 34.37 veya Ask 34.67 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.17% ve 6 aylık değişim oranı 4.18% değerlerini karşılaştırır. TOWN fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
Towne Bank hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
Towne Bank hisse senedi yıllık olarak 38.28 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 29.43 - 38.28). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 34.43 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Towne Bank performansını takip edin.
Towne Bank hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
Towne Bank (TOWN) hisse senedi yıllık olarak en düşük 29.43 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 34.37 ve hareket ettiği yıllık aralık 29.43 - 38.28 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki TOWN fiyat hareketlerini izleyin.
TOWN hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
Towne Bank geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 34.43 ve yıllık değişim oranı 5.01% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 34.43
- Açılış
- 34.61
- Satış
- 34.37
- Alış
- 34.67
- Düşük
- 34.16
- Yüksek
- 34.88
- Hacim
- 626
- Günlük değişim
- -0.17%
- Aylık değişim
- -0.17%
- 6 aylık değişim
- 4.18%
- Yıllık değişim
- 5.01%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- $33.988 B
- Önceki
- $-78.311 B
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- $280.464 B
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- $358.775 B
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 3.485%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- $11.24 B
- Önceki
- $16.01 B