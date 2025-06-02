Валюты / TOWN
TOWN: Towne Bank
35.11 USD 0.43 (1.21%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TOWN за сегодня изменился на -1.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.97, а максимальная — 35.45.
Следите за динамикой Towne Bank. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
34.97 35.45
Годовой диапазон
29.43 38.28
- Предыдущее закрытие
- 35.54
- Open
- 35.41
- Bid
- 35.11
- Ask
- 35.41
- Low
- 34.97
- High
- 35.45
- Объем
- 367
- Дневное изменение
- -1.21%
- Месячное изменение
- -3.44%
- 6-месячное изменение
- 3.08%
- Годовое изменение
- 7.08%
