시세섹션
통화 / TOWN
주식로 돌아가기

TOWN: Towne Bank

35.87 USD 0.52 (1.43%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

TOWN 환율이 오늘 -1.43%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 35.70이고 고가는 36.40이었습니다.

Towne Bank 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TOWN News

일일 변동 비율
35.70 36.40
년간 변동
29.43 38.28
이전 종가
36.39
시가
36.38
Bid
35.87
Ask
36.17
저가
35.70
고가
36.40
볼륨
672
일일 변동
-1.43%
월 변동
-1.35%
6개월 변동
5.31%
년간 변동율
9.39%
20 9월, 토요일