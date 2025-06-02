通貨 / TOWN
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
TOWN: Towne Bank
36.39 USD 1.25 (3.56%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TOWNの今日の為替レートは、3.56%変化しました。日中、通貨は1あたり35.15の安値と36.39の高値で取引されました。
Towne Bankダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TOWN News
- This is Why TowneBank (TOWN) is a Great Dividend Stock
- Old Point Financial completes merger with TowneBank; delisted from Nasdaq
- TowneBank completes merger with Old Point Financial Corporation
- Commerce Bancshares Secures Green Light for FineMark Acquisition
- TowneBank (TOWN) Could Be a Great Choice
- TowneBank to Buy Dogwood for $476.2M, Expand Presence in Carolinas
- TowneBank stock gains as KBW reiterates Outperform on Dogwood acquisition
- Is the Options Market Predicting a Spike in TKO Group Holdings Stock?
- TowneBank: Acquisitions Boost Earnings (NASDAQ:TOWN)
- Implied Volatility Surging for TowneBank Stock Options
- Earnings Estimates Rising for TowneBank (TOWN): Will It Gain?
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- TowneBank Q2 2025 presentation: Revenue surges 18.6% despite net income decline
- All You Need to Know About TowneBank (TOWN) Rating Upgrade to Buy
- Towne Bank earnings beat by $0.16, revenue topped estimates
- TowneBank (TOWN) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- BankUnited: Maintaining A Cautious Approach As Earnings Near (NYSE:BKU)
- TowneBank (TOWN) Could Be a Great Choice
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 6
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 22
- 6 Upcoming Dividend Increases
- First National Corp EVP-CFO Brad Schwartz buys $20,200 in stock
- TowneBank Q1 2025 slides: revenue jumps 15%, net income surges 46% year-over-year
- Caterpillar To Lead Dividend Increases In June As Lowe’s Boosted Payout At End Of May
1日のレンジ
35.15 36.39
1年のレンジ
29.43 38.28
- 以前の終値
- 35.14
- 始値
- 35.30
- 買値
- 36.39
- 買値
- 36.69
- 安値
- 35.15
- 高値
- 36.39
- 出来高
- 749
- 1日の変化
- 3.56%
- 1ヶ月の変化
- 0.08%
- 6ヶ月の変化
- 6.84%
- 1年の変化
- 10.98%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K