TOWN: Towne Bank
35.87 USD 0.52 (1.43%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TOWN hat sich für heute um -1.43% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 35.70 bis zu einem Hoch von 36.40 gehandelt.
Verfolgen Sie die Towne Bank-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
35.70 36.40
Jahresspanne
29.43 38.28
- Vorheriger Schlusskurs
- 36.39
- Eröffnung
- 36.38
- Bid
- 35.87
- Ask
- 36.17
- Tief
- 35.70
- Hoch
- 36.40
- Volumen
- 672
- Tagesänderung
- -1.43%
- Monatsänderung
- -1.35%
- 6-Monatsänderung
- 5.31%
- Jahresänderung
- 9.39%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K