货币 / TOWN
TOWN: Towne Bank
35.14 USD 0.03 (0.09%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TOWN汇率已更改0.09%。当日，交易品种以低点35.09和高点36.11进行交易。
关注Towne Bank动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TOWN新闻
- This is Why TowneBank (TOWN) is a Great Dividend Stock
- Old Point Financial completes merger with TowneBank; delisted from Nasdaq
- TowneBank completes merger with Old Point Financial Corporation
- Commerce Bancshares Secures Green Light for FineMark Acquisition
- TowneBank (TOWN) Could Be a Great Choice
- TowneBank to Buy Dogwood for $476.2M, Expand Presence in Carolinas
- TowneBank stock gains as KBW reiterates Outperform on Dogwood acquisition
- Is the Options Market Predicting a Spike in TKO Group Holdings Stock?
- TowneBank: Acquisitions Boost Earnings (NASDAQ:TOWN)
- Implied Volatility Surging for TowneBank Stock Options
- Earnings Estimates Rising for TowneBank (TOWN): Will It Gain?
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- TowneBank Q2 2025 presentation: Revenue surges 18.6% despite net income decline
- All You Need to Know About TowneBank (TOWN) Rating Upgrade to Buy
- Towne Bank earnings beat by $0.16, revenue topped estimates
- TowneBank (TOWN) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- BankUnited: Maintaining A Cautious Approach As Earnings Near (NYSE:BKU)
- TowneBank (TOWN) Could Be a Great Choice
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 6
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 22
- 6 Upcoming Dividend Increases
- First National Corp EVP-CFO Brad Schwartz buys $20,200 in stock
- TowneBank Q1 2025 slides: revenue jumps 15%, net income surges 46% year-over-year
- Caterpillar To Lead Dividend Increases In June As Lowe’s Boosted Payout At End Of May
日范围
35.09 36.11
年范围
29.43 38.28
- 前一天收盘价
- 35.11
- 开盘价
- 35.28
- 卖价
- 35.14
- 买价
- 35.44
- 最低价
- 35.09
- 最高价
- 36.11
- 交易量
- 662
- 日变化
- 0.09%
- 月变化
- -3.36%
- 6个月变化
- 3.17%
- 年变化
- 7.17%
18 九月, 星期四
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 3.7
- 前值
- -0.3
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 7.6
- 前值
- 5.9
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 282 K
- 前值
- 263 K
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 1.935 M
- 前值
- 1.939 M
14:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -0.2%
- 前值
- -0.1%
17:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 1.985%
20:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- $123.1 B
- 前值
- $150.8 B