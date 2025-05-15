Dövizler / TOON
TOON: Kartoon Studios Inc
0.80 USD 0.02 (2.44%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
TOON fiyatı bugün -2.44% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.79 ve Yüksek fiyatı olarak 0.82 aralığında işlem gördü.
Kartoon Studios Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
TOON haberleri
- Kartoon Studios to issue shares to settle $1.8 million obligation with Continuation Capital
- Kartoon Studios renews CEO Andrew Heyward’s contract for three years
- Kartoon Channel! reports 221% surge in FAST views year-over-year
- Kartoon Studios COO Michael Jaffa buys $5,740 in stock
- Kartoon Channel! and Ameba Deliver Triple-Digit Year Over Year Growth in Early 2025
- Kartoon Studios Q1 2025 Revenue Soars 56% Over Prior Year - Company on Track for Profit By End of Year
Günlük aralık
0.79 0.82
Yıllık aralık
0.46 0.93
- Önceki kapanış
- 0.82
- Açılış
- 0.82
- Satış
- 0.80
- Alış
- 1.10
- Düşük
- 0.79
- Yüksek
- 0.82
- Hacim
- 184
- Günlük değişim
- -2.44%
- Aylık değişim
- 0.00%
- 6 aylık değişim
- 29.03%
- Yıllık değişim
- -6.98%
21 Eylül, Pazar