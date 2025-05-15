Währungen / TOON
TOON: Kartoon Studios Inc
0.80 USD 0.02 (2.44%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TOON hat sich für heute um -2.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.79 bis zu einem Hoch von 0.82 gehandelt.
Verfolgen Sie die Kartoon Studios Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
TOON News
- EQS-News: RiC TV und SOS-Kinderdörfer weltweit zum Weltkindertag: Kindern eine Stimme geben - Geschichten voller Hoffnung aus aller Welt (deutsch)
- Kartoon Studios to issue shares to settle $1.8 million obligation with Continuation Capital
- Kartoon Studios renews CEO Andrew Heyward’s contract for three years
- Kartoon Channel! reports 221% surge in FAST views year-over-year
- Kartoon Studios COO Michael Jaffa buys $5,740 in stock
- Kartoon Channel! and Ameba Deliver Triple-Digit Year Over Year Growth in Early 2025
- Kartoon Studios Q1 2025 Revenue Soars 56% Over Prior Year - Company on Track for Profit By End of Year
Tagesspanne
0.79 0.82
Jahresspanne
0.46 0.93
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.82
- Eröffnung
- 0.82
- Bid
- 0.80
- Ask
- 1.10
- Tief
- 0.79
- Hoch
- 0.82
- Volumen
- 113
- Tagesänderung
- -2.44%
- Monatsänderung
- 0.00%
- 6-Monatsänderung
- 29.03%
- Jahresänderung
- -6.98%
