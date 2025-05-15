货币 / TOON
TOON: Kartoon Studios Inc
0.84 USD 0.03 (3.70%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TOON汇率已更改3.70%。当日，交易品种以低点0.83和高点0.86进行交易。
关注Kartoon Studios Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
TOON新闻
- Kartoon Studios to issue shares to settle $1.8 million obligation with Continuation Capital
- Kartoon Studios renews CEO Andrew Heyward’s contract for three years
- Kartoon Channel! reports 221% surge in FAST views year-over-year
- Kartoon Studios COO Michael Jaffa buys $5,740 in stock
- Kartoon Channel! and Ameba Deliver Triple-Digit Year Over Year Growth in Early 2025
- Kartoon Studios Q1 2025 Revenue Soars 56% Over Prior Year - Company on Track for Profit By End of Year
日范围
0.83 0.86
年范围
0.46 0.93
- 前一天收盘价
- 0.81
- 开盘价
- 0.85
- 卖价
- 0.84
- 买价
- 1.14
- 最低价
- 0.83
- 最高价
- 0.86
- 交易量
- 62
- 日变化
- 3.70%
- 月变化
- 5.00%
- 6个月变化
- 35.48%
- 年变化
- -2.33%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值