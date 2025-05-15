Devises / TOON
TOON: Kartoon Studios Inc
0.80 USD 0.02 (2.44%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de TOON a changé de -2.44% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.79 et à un maximum de 0.82.
Suivez la dynamique Kartoon Studios Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
TOON Nouvelles
- Kartoon Studios to issue shares to settle $1.8 million obligation with Continuation Capital
- Kartoon Studios renews CEO Andrew Heyward’s contract for three years
- Kartoon Channel! reports 221% surge in FAST views year-over-year
- Kartoon Studios COO Michael Jaffa buys $5,740 in stock
- Kartoon Channel! and Ameba Deliver Triple-Digit Year Over Year Growth in Early 2025
- Kartoon Studios Q1 2025 Revenue Soars 56% Over Prior Year - Company on Track for Profit By End of Year
Range quotidien
0.79 0.82
Range Annuel
0.46 0.93
- Clôture Précédente
- 0.82
- Ouverture
- 0.82
- Bid
- 0.80
- Ask
- 1.10
- Plus Bas
- 0.79
- Plus Haut
- 0.82
- Volume
- 184
- Changement quotidien
- -2.44%
- Changement Mensuel
- 0.00%
- Changement à 6 Mois
- 29.03%
- Changement Annuel
- -6.98%
20 septembre, samedi