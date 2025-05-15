Валюты / TOON
TOON: Kartoon Studios Inc
0.81 USD 0.03 (3.85%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TOON за сегодня изменился на 3.85%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.78, а максимальная — 0.82.
Следите за динамикой Kartoon Studios Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости TOON
- Kartoon Studios to issue shares to settle $1.8 million obligation with Continuation Capital
- Kartoon Studios renews CEO Andrew Heyward’s contract for three years
- Kartoon Channel! reports 221% surge in FAST views year-over-year
- Kartoon Studios COO Michael Jaffa buys $5,740 in stock
- Kartoon Channel! and Ameba Deliver Triple-Digit Year Over Year Growth in Early 2025
- Kartoon Studios Q1 2025 Revenue Soars 56% Over Prior Year - Company on Track for Profit By End of Year
Дневной диапазон
0.78 0.82
Годовой диапазон
0.46 0.93
- Предыдущее закрытие
- 0.78
- Open
- 0.78
- Bid
- 0.81
- Ask
- 1.11
- Low
- 0.78
- High
- 0.82
- Объем
- 309
- Дневное изменение
- 3.85%
- Месячное изменение
- 1.25%
- 6-месячное изменение
- 30.65%
- Годовое изменение
- -5.81%
