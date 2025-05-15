通貨 / TOON
TOON: Kartoon Studios Inc
0.82 USD 0.02 (2.38%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TOONの今日の為替レートは、-2.38%変化しました。日中、通貨は1あたり0.81の安値と0.84の高値で取引されました。
Kartoon Studios Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TOON News
- Kartoon Studios to issue shares to settle $1.8 million obligation with Continuation Capital
- Kartoon Studios renews CEO Andrew Heyward’s contract for three years
- Kartoon Channel! reports 221% surge in FAST views year-over-year
- Kartoon Studios COO Michael Jaffa buys $5,740 in stock
- Kartoon Channel! and Ameba Deliver Triple-Digit Year Over Year Growth in Early 2025
- Kartoon Studios Q1 2025 Revenue Soars 56% Over Prior Year - Company on Track for Profit By End of Year
1日のレンジ
0.81 0.84
1年のレンジ
0.46 0.93
- 以前の終値
- 0.84
- 始値
- 0.84
- 買値
- 0.82
- 買値
- 1.12
- 安値
- 0.81
- 高値
- 0.84
- 出来高
- 195
- 1日の変化
- -2.38%
- 1ヶ月の変化
- 2.50%
- 6ヶ月の変化
- 32.26%
- 1年の変化
- -4.65%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K