TOON: Kartoon Studios Inc

0.80 USD 0.02 (2.44%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TOON ha avuto una variazione del -2.44% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.79 e ad un massimo di 0.82.

Segui le dinamiche di Kartoon Studios Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.79 0.82
Intervallo Annuale
0.46 0.93
Chiusura Precedente
0.82
Apertura
0.82
Bid
0.80
Ask
1.10
Minimo
0.79
Massimo
0.82
Volume
184
Variazione giornaliera
-2.44%
Variazione Mensile
0.00%
Variazione Semestrale
29.03%
Variazione Annuale
-6.98%
