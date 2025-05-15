Valute / TOON
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
TOON: Kartoon Studios Inc
0.80 USD 0.02 (2.44%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TOON ha avuto una variazione del -2.44% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.79 e ad un massimo di 0.82.
Segui le dinamiche di Kartoon Studios Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TOON News
- Kartoon Studios to issue shares to settle $1.8 million obligation with Continuation Capital
- Kartoon Studios renews CEO Andrew Heyward’s contract for three years
- Kartoon Channel! reports 221% surge in FAST views year-over-year
- Kartoon Studios COO Michael Jaffa buys $5,740 in stock
- Kartoon Channel! and Ameba Deliver Triple-Digit Year Over Year Growth in Early 2025
- Kartoon Studios Q1 2025 Revenue Soars 56% Over Prior Year - Company on Track for Profit By End of Year
Intervallo Giornaliero
0.79 0.82
Intervallo Annuale
0.46 0.93
- Chiusura Precedente
- 0.82
- Apertura
- 0.82
- Bid
- 0.80
- Ask
- 1.10
- Minimo
- 0.79
- Massimo
- 0.82
- Volume
- 184
- Variazione giornaliera
- -2.44%
- Variazione Mensile
- 0.00%
- Variazione Semestrale
- 29.03%
- Variazione Annuale
- -6.98%
21 settembre, domenica