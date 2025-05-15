통화 / TOON
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
TOON: Kartoon Studios Inc
0.80 USD 0.02 (2.44%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TOON 환율이 오늘 -2.44%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.79이고 고가는 0.82이었습니다.
Kartoon Studios Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TOON News
- Kartoon Studios to issue shares to settle $1.8 million obligation with Continuation Capital
- Kartoon Studios renews CEO Andrew Heyward’s contract for three years
- Kartoon Channel! reports 221% surge in FAST views year-over-year
- Kartoon Studios COO Michael Jaffa buys $5,740 in stock
- Kartoon Channel! and Ameba Deliver Triple-Digit Year Over Year Growth in Early 2025
- Kartoon Studios Q1 2025 Revenue Soars 56% Over Prior Year - Company on Track for Profit By End of Year
일일 변동 비율
0.79 0.82
년간 변동
0.46 0.93
- 이전 종가
- 0.82
- 시가
- 0.82
- Bid
- 0.80
- Ask
- 1.10
- 저가
- 0.79
- 고가
- 0.82
- 볼륨
- 184
- 일일 변동
- -2.44%
- 월 변동
- 0.00%
- 6개월 변동
- 29.03%
- 년간 변동율
- -6.98%
20 9월, 토요일