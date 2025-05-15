Divisas / TOON
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
TOON: Kartoon Studios Inc
0.84 USD 0.03 (3.70%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de TOON de hoy ha cambiado un 3.70%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.81, mientras que el máximo ha alcanzado 0.87.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Kartoon Studios Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TOON News
- Kartoon Studios to issue shares to settle $1.8 million obligation with Continuation Capital
- Kartoon Studios renews CEO Andrew Heyward’s contract for three years
- Kartoon Channel! reports 221% surge in FAST views year-over-year
- Kartoon Studios COO Michael Jaffa buys $5,740 in stock
- Kartoon Channel! and Ameba Deliver Triple-Digit Year Over Year Growth in Early 2025
- Kartoon Studios Q1 2025 Revenue Soars 56% Over Prior Year - Company on Track for Profit By End of Year
Rango diario
0.81 0.87
Rango anual
0.46 0.93
- Cierres anteriores
- 0.81
- Open
- 0.82
- Bid
- 0.84
- Ask
- 1.14
- Low
- 0.81
- High
- 0.87
- Volumen
- 192
- Cambio diario
- 3.70%
- Cambio mensual
- 5.00%
- Cambio a 6 meses
- 35.48%
- Cambio anual
- -2.33%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B