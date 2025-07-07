FiyatlarBölümler
Dövizler / TNXP
Geri dön - Hisse senetleri

TNXP: Tonix Pharmaceuticals Holding Corp

26.00 USD 2.37 (8.35%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

TNXP fiyatı bugün -8.35% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 25.97 ve Yüksek fiyatı olarak 28.42 aralığında işlem gördü.

Tonix Pharmaceuticals Holding Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TNXP haberleri

Günlük aralık
25.97 28.42
Yıllık aralık
0.12 69.96
Önceki kapanış
28.37
Açılış
28.37
Satış
26.00
Alış
26.30
Düşük
25.97
Yüksek
28.42
Hacim
2.631 K
Günlük değişim
-8.35%
Aylık değişim
-8.80%
6 aylık değişim
34.92%
Yıllık değişim
18471.43%
21 Eylül, Pazar