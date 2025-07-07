Dövizler / TNXP
TNXP: Tonix Pharmaceuticals Holding Corp
26.00 USD 2.37 (8.35%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
TNXP fiyatı bugün -8.35% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 25.97 ve Yüksek fiyatı olarak 28.42 aralığında işlem gördü.
Tonix Pharmaceuticals Holding Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
25.97 28.42
Yıllık aralık
0.12 69.96
- Önceki kapanış
- 28.37
- Açılış
- 28.37
- Satış
- 26.00
- Alış
- 26.30
- Düşük
- 25.97
- Yüksek
- 28.42
- Hacim
- 2.631 K
- Günlük değişim
- -8.35%
- Aylık değişim
- -8.80%
- 6 aylık değişim
- 34.92%
- Yıllık değişim
- 18471.43%
