Devises / TNXP
TNXP: Tonix Pharmaceuticals Holding Corp
26.00 USD 2.37 (8.35%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de TNXP a changé de -8.35% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.97 et à un maximum de 28.42.
Suivez la dynamique Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TNXP Nouvelles
- Tonix plans IND filing for depression treatment after FDA meeting
- Tonix obtient une licence pour un anticorps monoclonal contre la maladie de Lyme
- Tonix licenses monoclonal antibody for Lyme disease prevention
- Fabrinet, Adecoagro And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Fabrinet (NYSE:FN), Adecoagro (NYSE:AGRO)
- UnitedHealth, Duolingo Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Crude Oil Moves Higher; US Homebuilder Sentiment Declines In August - Empery Digital (NASDAQ:EMPD), Aspire Biopharma Hldgs (NASDAQ:ASBP)
- Facebook, UnitedHealth lead market cap stock movers on Monday
- What's Going On With Tonix Pharma Stock Monday? - Tonix Pharmaceuticals (NASDAQ:TNXP)
- Why Dayforce Shares Are Trading Higher By Around 21%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Advent Technologies Hldgs (NASDAQ:ADN), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- Tonix Stock: Secures Fibromyalgia Approval, What Investors Should Know (NASDAQ:TNXP)
- FDA approves Tonix’s fibromyalgia treatment, first in 15 years
- Tonix Pharmaceuticals stock halted ahead of FDA approval news
- UnitedHealth, Cisco Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Why KULR Technology Shares Are Trading Higher By Around 19%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Applied Mat (NASDAQ:AMAT), 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF)
- What's Going On With Tonix Pharmaceuticals (TNXP) Stock? - Tonix Pharmaceuticals (NASDAQ:TNXP)
- Why Tonix Pharmaceuticals (TNXP) Stock Is Climbing This Week - Tonix Pharmaceuticals (NASDAQ:TNXP)
- Mercury Systems Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Green Dot, Arcturus Therapeutics And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - AAON (NASDAQ:AAON), American Airlines Group (NASDAQ:AAL)
- Meta, Goldman Sachs lead Tuesday’s market cap stock movers
- Tonix Pharmaceuticals (TNXP) Stock Surges On Q2 Earnings Beat And Upcoming FDA Catalyst - Tonix Pharmaceuticals (NASDAQ:TNXP)
- Tonix Pharma earnings beat by $2.97, revenue fell short of estimates
- Tonix Pharmaceuticals stock rises on promising TNX-801 vaccine data
- Tonix reports TNX-801 vaccine shows promise against mpox
- Tonix’s fibromyalgia drug shows positive results in phase 3 trial
- Tonix’s TNX-801 mpox vaccine shows promise in animal studies
Range quotidien
25.97 28.42
Range Annuel
0.12 69.96
- Clôture Précédente
- 28.37
- Ouverture
- 28.37
- Bid
- 26.00
- Ask
- 26.30
- Plus Bas
- 25.97
- Plus Haut
- 28.42
- Volume
- 2.631 K
- Changement quotidien
- -8.35%
- Changement Mensuel
- -8.80%
- Changement à 6 Mois
- 34.92%
- Changement Annuel
- 18471.43%
20 septembre, samedi