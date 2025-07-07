クォートセクション
通貨 / TNXP
株に戻る

TNXP: Tonix Pharmaceuticals Holding Corp

28.37 USD 0.66 (2.38%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

TNXPの今日の為替レートは、2.38%変化しました。日中、通貨は1あたり27.75の安値と28.96の高値で取引されました。

Tonix Pharmaceuticals Holding Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TNXP News

1日のレンジ
27.75 28.96
1年のレンジ
0.12 69.96
以前の終値
27.71
始値
27.81
買値
28.37
買値
28.67
安値
27.75
高値
28.96
出来高
2.098 K
1日の変化
2.38%
1ヶ月の変化
-0.49%
6ヶ月の変化
47.22%
1年の変化
20164.29%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K