TNXP: Tonix Pharmaceuticals Holding Corp
28.37 USD 0.66 (2.38%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TNXPの今日の為替レートは、2.38%変化しました。日中、通貨は1あたり27.75の安値と28.96の高値で取引されました。
Tonix Pharmaceuticals Holding Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TNXP News
- Tonix plans IND filing for depression treatment after FDA meeting
- トニックス・ファーマ、ライム病予防のためのモノクローナル抗体をライセンス取得
- Tonix licenses monoclonal antibody for Lyme disease prevention
- Fabrinet, Adecoagro And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Fabrinet (NYSE:FN), Adecoagro (NYSE:AGRO)
- UnitedHealth, Duolingo Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Crude Oil Moves Higher; US Homebuilder Sentiment Declines In August - Empery Digital (NASDAQ:EMPD), Aspire Biopharma Hldgs (NASDAQ:ASBP)
- Facebook, UnitedHealth lead market cap stock movers on Monday
- What's Going On With Tonix Pharma Stock Monday? - Tonix Pharmaceuticals (NASDAQ:TNXP)
- Why Dayforce Shares Are Trading Higher By Around 21%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Advent Technologies Hldgs (NASDAQ:ADN), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- Tonix Stock: Secures Fibromyalgia Approval, What Investors Should Know (NASDAQ:TNXP)
- FDA approves Tonix’s fibromyalgia treatment, first in 15 years
- Tonix Pharmaceuticals stock halted ahead of FDA approval news
- UnitedHealth, Cisco Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Why KULR Technology Shares Are Trading Higher By Around 19%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Applied Mat (NASDAQ:AMAT), 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF)
- What's Going On With Tonix Pharmaceuticals (TNXP) Stock? - Tonix Pharmaceuticals (NASDAQ:TNXP)
- Why Tonix Pharmaceuticals (TNXP) Stock Is Climbing This Week - Tonix Pharmaceuticals (NASDAQ:TNXP)
- Mercury Systems Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Green Dot, Arcturus Therapeutics And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - AAON (NASDAQ:AAON), American Airlines Group (NASDAQ:AAL)
- Meta, Goldman Sachs lead Tuesday’s market cap stock movers
- Tonix Pharmaceuticals (TNXP) Stock Surges On Q2 Earnings Beat And Upcoming FDA Catalyst - Tonix Pharmaceuticals (NASDAQ:TNXP)
- Tonix Pharma earnings beat by $2.97, revenue fell short of estimates
- Tonix Pharmaceuticals stock rises on promising TNX-801 vaccine data
- Tonix reports TNX-801 vaccine shows promise against mpox
- Tonix’s fibromyalgia drug shows positive results in phase 3 trial
- Tonix’s TNX-801 mpox vaccine shows promise in animal studies
1日のレンジ
27.75 28.96
1年のレンジ
0.12 69.96
- 以前の終値
- 27.71
- 始値
- 27.81
- 買値
- 28.37
- 買値
- 28.67
- 安値
- 27.75
- 高値
- 28.96
- 出来高
- 2.098 K
- 1日の変化
- 2.38%
- 1ヶ月の変化
- -0.49%
- 6ヶ月の変化
- 47.22%
- 1年の変化
- 20164.29%
