TNXP: Tonix Pharmaceuticals Holding Corp
28.28 USD 0.57 (2.06%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TNXP para hoje mudou para 2.06%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 27.75 e o mais alto foi 28.96.
Veja a dinâmica do par de moedas Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
TNXP Notícias
- Tonix plans IND filing for depression treatment after FDA meeting
- Tonix licencia anticorpo monoclonal para prevenção da doença de Lyme
- Tonix licenses monoclonal antibody for Lyme disease prevention
- Fabrinet, Adecoagro And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Fabrinet (NYSE:FN), Adecoagro (NYSE:AGRO)
- UnitedHealth, Duolingo Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Crude Oil Moves Higher; US Homebuilder Sentiment Declines In August - Empery Digital (NASDAQ:EMPD), Aspire Biopharma Hldgs (NASDAQ:ASBP)
- Facebook, UnitedHealth lead market cap stock movers on Monday
- What's Going On With Tonix Pharma Stock Monday? - Tonix Pharmaceuticals (NASDAQ:TNXP)
- Why Dayforce Shares Are Trading Higher By Around 21%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Advent Technologies Hldgs (NASDAQ:ADN), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- Tonix Stock: Secures Fibromyalgia Approval, What Investors Should Know (NASDAQ:TNXP)
- FDA approves Tonix’s fibromyalgia treatment, first in 15 years
- Tonix Pharmaceuticals stock halted ahead of FDA approval news
- UnitedHealth, Cisco Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Why KULR Technology Shares Are Trading Higher By Around 19%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Applied Mat (NASDAQ:AMAT), 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF)
- What's Going On With Tonix Pharmaceuticals (TNXP) Stock? - Tonix Pharmaceuticals (NASDAQ:TNXP)
- Why Tonix Pharmaceuticals (TNXP) Stock Is Climbing This Week - Tonix Pharmaceuticals (NASDAQ:TNXP)
- Mercury Systems Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Green Dot, Arcturus Therapeutics And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - AAON (NASDAQ:AAON), American Airlines Group (NASDAQ:AAL)
- Meta, Goldman Sachs lead Tuesday’s market cap stock movers
- Tonix Pharmaceuticals (TNXP) Stock Surges On Q2 Earnings Beat And Upcoming FDA Catalyst - Tonix Pharmaceuticals (NASDAQ:TNXP)
- Tonix Pharma earnings beat by $2.97, revenue fell short of estimates
- Tonix Pharmaceuticals stock rises on promising TNX-801 vaccine data
- Tonix reports TNX-801 vaccine shows promise against mpox
- Tonix’s fibromyalgia drug shows positive results in phase 3 trial
- Tonix’s TNX-801 mpox vaccine shows promise in animal studies
Faixa diária
27.75 28.96
Faixa anual
0.12 69.96
- Fechamento anterior
- 27.71
- Open
- 27.81
- Bid
- 28.28
- Ask
- 28.58
- Low
- 27.75
- High
- 28.96
- Volume
- 1.630 K
- Mudança diária
- 2.06%
- Mudança mensal
- -0.81%
- Mudança de 6 meses
- 46.76%
- Mudança anual
- 20100.00%
