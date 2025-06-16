КотировкиРазделы
TNXP: Tonix Pharmaceuticals Holding Corp

27.12 USD 0.63 (2.27%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TNXP за сегодня изменился на -2.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.11, а максимальная — 28.60.

Следите за динамикой Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости TNXP

Дневной диапазон
27.11 28.60
Годовой диапазон
0.12 69.96
Предыдущее закрытие
27.75
Open
27.77
Bid
27.12
Ask
27.42
Low
27.11
High
28.60
Объем
1.838 K
Дневное изменение
-2.27%
Месячное изменение
-4.88%
6-месячное изменение
40.74%
Годовое изменение
19271.43%
