Valute / TNXP
TNXP: Tonix Pharmaceuticals Holding Corp
26.00 USD 2.37 (8.35%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TNXP ha avuto una variazione del -8.35% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.97 e ad un massimo di 28.42.
Segui le dinamiche di Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TNXP News
Intervallo Giornaliero
25.97 28.42
Intervallo Annuale
0.12 69.96
- Chiusura Precedente
- 28.37
- Apertura
- 28.37
- Bid
- 26.00
- Ask
- 26.30
- Minimo
- 25.97
- Massimo
- 28.42
- Volume
- 2.631 K
- Variazione giornaliera
- -8.35%
- Variazione Mensile
- -8.80%
- Variazione Semestrale
- 34.92%
- Variazione Annuale
- 18471.43%
21 settembre, domenica