TNXP: Tonix Pharmaceuticals Holding Corp

27.03 USD 1.34 (4.72%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TNXP hat sich für heute um -4.72% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.50 bis zu einem Hoch von 28.42 gehandelt.

Verfolgen Sie die Tonix Pharmaceuticals Holding Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
26.50 28.42
Jahresspanne
0.12 69.96
Vorheriger Schlusskurs
28.37
Eröffnung
28.37
Bid
27.03
Ask
27.33
Tief
26.50
Hoch
28.42
Volumen
1.110 K
Tagesänderung
-4.72%
Monatsänderung
-5.19%
6-Monatsänderung
40.27%
Jahresänderung
19207.14%
