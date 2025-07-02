货币 / TNXP
TNXP: Tonix Pharmaceuticals Holding Corp
27.71 USD 0.59 (2.18%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TNXP汇率已更改2.18%。当日，交易品种以低点26.89和高点29.19进行交易。
关注Tonix Pharmaceuticals Holding Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TNXP新闻
- Tonix获得莱姆病预防单克隆抗体许可
- Tonix licenses monoclonal antibody for Lyme disease prevention
- Fabrinet, Adecoagro And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Fabrinet (NYSE:FN), Adecoagro (NYSE:AGRO)
- UnitedHealth, Duolingo Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Crude Oil Moves Higher; US Homebuilder Sentiment Declines In August - Empery Digital (NASDAQ:EMPD), Aspire Biopharma Hldgs (NASDAQ:ASBP)
- Facebook, UnitedHealth lead market cap stock movers on Monday
- What's Going On With Tonix Pharma Stock Monday? - Tonix Pharmaceuticals (NASDAQ:TNXP)
- Why Dayforce Shares Are Trading Higher By Around 21%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Advent Technologies Hldgs (NASDAQ:ADN), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- Tonix Stock: Secures Fibromyalgia Approval, What Investors Should Know (NASDAQ:TNXP)
- FDA approves Tonix’s fibromyalgia treatment, first in 15 years
- Tonix Pharmaceuticals stock halted ahead of FDA approval news
- UnitedHealth, Cisco Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Why KULR Technology Shares Are Trading Higher By Around 19%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Applied Mat (NASDAQ:AMAT), 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF)
- What's Going On With Tonix Pharmaceuticals (TNXP) Stock? - Tonix Pharmaceuticals (NASDAQ:TNXP)
- Why Tonix Pharmaceuticals (TNXP) Stock Is Climbing This Week - Tonix Pharmaceuticals (NASDAQ:TNXP)
- Mercury Systems Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Green Dot, Arcturus Therapeutics And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - AAON (NASDAQ:AAON), American Airlines Group (NASDAQ:AAL)
- Meta, Goldman Sachs lead Tuesday’s market cap stock movers
- Tonix Pharmaceuticals (TNXP) Stock Surges On Q2 Earnings Beat And Upcoming FDA Catalyst - Tonix Pharmaceuticals (NASDAQ:TNXP)
- Tonix Pharma earnings beat by $2.97, revenue fell short of estimates
- Tonix Pharmaceuticals stock rises on promising TNX-801 vaccine data
- Tonix reports TNX-801 vaccine shows promise against mpox
- Tonix’s fibromyalgia drug shows positive results in phase 3 trial
- Tonix’s TNX-801 mpox vaccine shows promise in animal studies
- Tonix reports promising cancer treatment data in animal models
日范围
26.89 29.19
年范围
0.12 69.96
- 前一天收盘价
- 27.12
- 开盘价
- 27.01
- 卖价
- 27.71
- 买价
- 28.01
- 最低价
- 26.89
- 最高价
- 29.19
- 交易量
- 2.134 K
- 日变化
- 2.18%
- 月变化
- -2.81%
- 6个月变化
- 43.80%
- 年变化
- 19692.86%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值