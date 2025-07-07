CotizacionesSecciones
TNXP: Tonix Pharmaceuticals Holding Corp

27.71 USD 0.59 (2.18%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de TNXP de hoy ha cambiado un 2.18%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 26.89, mientras que el máximo ha alcanzado 29.19.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
26.89 29.19
Rango anual
0.12 69.96
Cierres anteriores
27.12
Open
27.01
Bid
27.71
Ask
28.01
Low
26.89
High
29.19
Volumen
2.134 K
Cambio diario
2.18%
Cambio mensual
-2.81%
Cambio a 6 meses
43.80%
Cambio anual
19692.86%
