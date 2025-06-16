QuotesSections
TNXP
TNXP: Tonix Pharmaceuticals Holding Corp

27.12 USD 0.63 (2.27%)
Sector: Healthcare Base: US Dollar Profit currency: US Dollar

TNXP exchange rate has changed by -2.27% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 27.11 and at a high of 28.60.

Follow Tonix Pharmaceuticals Holding Corp dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.

Daily Range
27.11 28.60
Year Range
0.12 69.96
Previous Close
27.75
Open
27.77
Bid
27.12
Ask
27.42
Low
27.11
High
28.60
Volume
1.838 K
Daily Change
-2.27%
Month Change
-4.88%
6 Months Change
40.74%
Year Change
19271.43%
16 September, Tuesday
12:30
USD
Retail Sales m/m
Act
0.6%
Fcst
-0.3%
Prev
0.6%
12:30
USD
Core Retail Sales m/m
Act
0.7%
Fcst
0.0%
Prev
0.4%
12:30
USD
Retail Control m/m
Act
0.7%
Fcst
-0.2%
Prev
0.5%
12:30
USD
Import Price Index m/m
Act
Fcst
0.3%
Prev
0.4%
12:30
USD
Export Price Index m/m
Act
Fcst
0.1%
Prev
0.1%
13:15
USD
Fed Industrial Production m/m
Act
0.1%
Fcst
0.0%
Prev
-0.4%
13:15
USD
Fed Industrial Production y/y
Act
0.9%
Fcst
1.6%
Prev
1.4%
14:00
USD
Business Inventories m/m
Act
0.2%
Fcst
0.1%
Prev
0.2%
14:00
USD
Retail Inventories m/m
Act
0.2%
Fcst
0.2%
Prev
0.2%
14:00
USD
Retail Inventories excl. Autos m/m
Act
0.1%
Fcst
Prev
0.1%
17:00
USD
20-Year Bond Auction
Act
4.613%
Fcst
Prev
4.876%