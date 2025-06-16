Currencies / TNXP
- Overview
- US Stock Market
- Currencies
- Cryptocurrencies
- Metals
- Indexes
- Commodities
TNXP: Tonix Pharmaceuticals Holding Corp
27.12 USD 0.63 (2.27%)
Sector: Healthcare Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
TNXP exchange rate has changed by -2.27% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 27.11 and at a high of 28.60.
Follow Tonix Pharmaceuticals Holding Corp dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TNXP News
- Fabrinet, Adecoagro And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Fabrinet (NYSE:FN), Adecoagro (NYSE:AGRO)
- UnitedHealth, Duolingo Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Crude Oil Moves Higher; US Homebuilder Sentiment Declines In August - Empery Digital (NASDAQ:EMPD), Aspire Biopharma Hldgs (NASDAQ:ASBP)
- Facebook, UnitedHealth lead market cap stock movers on Monday
- What's Going On With Tonix Pharma Stock Monday? - Tonix Pharmaceuticals (NASDAQ:TNXP)
- Why Dayforce Shares Are Trading Higher By Around 21%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Advent Technologies Hldgs (NASDAQ:ADN), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- Tonix Stock: Secures Fibromyalgia Approval, What Investors Should Know (NASDAQ:TNXP)
- FDA approves Tonix’s fibromyalgia treatment, first in 15 years
- Tonix Pharmaceuticals stock halted ahead of FDA approval news
- UnitedHealth, Cisco Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Why KULR Technology Shares Are Trading Higher By Around 19%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Applied Mat (NASDAQ:AMAT), 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF)
- What's Going On With Tonix Pharmaceuticals (TNXP) Stock? - Tonix Pharmaceuticals (NASDAQ:TNXP)
- Why Tonix Pharmaceuticals (TNXP) Stock Is Climbing This Week - Tonix Pharmaceuticals (NASDAQ:TNXP)
- Mercury Systems Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Green Dot, Arcturus Therapeutics And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - AAON (NASDAQ:AAON), American Airlines Group (NASDAQ:AAL)
- Meta, Goldman Sachs lead Tuesday’s market cap stock movers
- Tonix Pharmaceuticals (TNXP) Stock Surges On Q2 Earnings Beat And Upcoming FDA Catalyst - Tonix Pharmaceuticals (NASDAQ:TNXP)
- Tonix Pharma earnings beat by $2.97, revenue fell short of estimates
- Tonix Pharmaceuticals stock rises on promising TNX-801 vaccine data
- Tonix reports TNX-801 vaccine shows promise against mpox
- Tonix’s fibromyalgia drug shows positive results in phase 3 trial
- Tonix’s TNX-801 mpox vaccine shows promise in animal studies
- Tonix reports promising cancer treatment data in animal models
- Tonix Pharmaceuticals Announces Inclusion in the Russell 3000 ® and Russell 2000 ® Indexes
- Tonix Pharmaceuticals: Big Risk, Bigger Reward - Initiating With A Buy (NASDAQ:TNXP)
Daily Range
27.11 28.60
Year Range
0.12 69.96
- Previous Close
- 27.75
- Open
- 27.77
- Bid
- 27.12
- Ask
- 27.42
- Low
- 27.11
- High
- 28.60
- Volume
- 1.838 K
- Daily Change
- -2.27%
- Month Change
- -4.88%
- 6 Months Change
- 40.74%
- Year Change
- 19271.43%
16 September, Tuesday
12:30
USD
- Act
- 0.6%
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.6%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.5%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.3%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.1%
13:15
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- -0.4%
13:15
USD
- Act
- 0.9%
- Fcst
- 1.6%
- Prev
- 1.4%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.2%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- Prev
- 0.1%
17:00
USD
- Act
- 4.613%
- Fcst
- Prev
- 4.876%