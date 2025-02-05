Dövizler / TNK
TNK: Teekay Tankers Ltd
53.47 USD 1.25 (2.28%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
TNK fiyatı bugün -2.28% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 53.28 ve Yüksek fiyatı olarak 54.46 aralığında işlem gördü.
Teekay Tankers Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
53.28 54.46
Yıllık aralık
33.35 62.45
- Önceki kapanış
- 54.72
- Açılış
- 54.46
- Satış
- 53.47
- Alış
- 53.77
- Düşük
- 53.28
- Yüksek
- 54.46
- Hacim
- 522
- Günlük değişim
- -2.28%
- Aylık değişim
- 8.81%
- 6 aylık değişim
- 38.77%
- Yıllık değişim
- -6.96%
21 Eylül, Pazar