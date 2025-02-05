Currencies / TNK
TNK: Teekay Tankers Ltd
54.37 USD 1.61 (2.88%)
Sector: Energy Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
TNK exchange rate has changed by -2.88% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 54.04 and at a high of 55.16.
Follow Teekay Tankers Ltd dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
TNK News
Daily Range
54.04 55.16
Year Range
33.35 62.45
- Previous Close
- 55.98
- Open
- 55.16
- Bid
- 54.37
- Ask
- 54.67
- Low
- 54.04
- High
- 55.16
- Volume
- 995
- Daily Change
- -2.88%
- Month Change
- 10.64%
- 6 Months Change
- 41.11%
- Year Change
- -5.39%
16 September, Tuesday
12:30
USD
- Act
- 0.6%
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.6%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.5%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.3%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.1%
13:15
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- -0.4%
13:15
USD
- Act
- 0.9%
- Fcst
- 1.6%
- Prev
- 1.4%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.2%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- Prev
- 0.1%
17:00
USD
- Act
- 4.613%
- Fcst
- Prev
- 4.876%