KurseKategorien
Währungen / TNK
Zurück zum Aktien

TNK: Teekay Tankers Ltd

53.44 USD 1.28 (2.34%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TNK hat sich für heute um -2.34% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 53.44 bis zu einem Hoch von 54.46 gehandelt.

Verfolgen Sie die Teekay Tankers Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TNK News

Tagesspanne
53.44 54.46
Jahresspanne
33.35 62.45
Vorheriger Schlusskurs
54.72
Eröffnung
54.46
Bid
53.44
Ask
53.74
Tief
53.44
Hoch
54.46
Volumen
12
Tagesänderung
-2.34%
Monatsänderung
8.75%
6-Monatsänderung
38.70%
Jahresänderung
-7.01%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K