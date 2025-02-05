Währungen / TNK
TNK: Teekay Tankers Ltd
53.44 USD 1.28 (2.34%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TNK hat sich für heute um -2.34% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 53.44 bis zu einem Hoch von 54.46 gehandelt.
Verfolgen Sie die Teekay Tankers Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
53.44 54.46
Jahresspanne
33.35 62.45
- Vorheriger Schlusskurs
- 54.72
- Eröffnung
- 54.46
- Bid
- 53.44
- Ask
- 53.74
- Tief
- 53.44
- Hoch
- 54.46
- Volumen
- 12
- Tagesänderung
- -2.34%
- Monatsänderung
- 8.75%
- 6-Monatsänderung
- 38.70%
- Jahresänderung
- -7.01%
