TNK: Teekay Tankers Ltd

54.72 USD 0.61 (1.10%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

TNKの今日の為替レートは、-1.10%変化しました。日中、通貨は1あたり54.03の安値と54.92の高値で取引されました。

Teekay Tankers Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
54.03 54.92
1年のレンジ
33.35 62.45
以前の終値
55.33
始値
54.81
買値
54.72
買値
55.02
安値
54.03
高値
54.92
出来高
721
1日の変化
-1.10%
1ヶ月の変化
11.36%
6ヶ月の変化
42.02%
1年の変化
-4.79%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K