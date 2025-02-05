通貨 / TNK
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
TNK: Teekay Tankers Ltd
54.72 USD 0.61 (1.10%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TNKの今日の為替レートは、-1.10%変化しました。日中、通貨は1あたり54.03の安値と54.92の高値で取引されました。
Teekay Tankers Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TNK News
- Teekay Tankers (TNK) Suffers a Larger Drop Than the General Market: Key Insights
- Teekay Tankers (TNK) Soars 7.4%: Is Further Upside Left in the Stock?
- Teekay Tankers (TNK) Beats Stock Market Upswing: What Investors Need to Know
- Teekay Tankers Is Sitting On $650M Cash And Is Trading Below NAV (NYSE:TNK)
- Nordic American Tankers Stock Could Sail Higher (NYSE:NAT)
- Earnings call transcript: Teekay Tankers Q2 2025 results miss expectations
- Is Teekay Tankers (TNK) a Buy as Wall Street Analysts Look Optimistic?
- Teekay Tankers (TNK) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- Teekay Tankers declares $0.25 per share quarterly dividend
- Teekay Tankers (TNK) Stock Dips While Market Gains: Key Facts
- Teekay Tankers (TNK) Exceeds Market Returns: Some Facts to Consider
- Why Teekay Tankers (TNK) Dipped More Than Broader Market Today
- Teekay Tankers stock price target lowered to $41 by BofA Securities
- Donald Trump Issues This Oil Price Warning, But Markets Keep A Cool Head
- What The Strait Of Hormuz, The Oil Chokepoint At The Center Of The Iran-Israel Conflict, Means For The Stock Market
- Teekay Tankers Undervalued As Spot Contract Rates Increase (NYSE:TNK)
- President Trump's China Tariff Cuts Revive Shipping Sector, But Uncertainty Remains
- Trump Tariffs: Shipping Stocks Jump On U.S.-China Trade Deal. Uncertainty Remains.
- Trump Trade War: Shipping Giant Changes Outlook; Outlines Scenarios For U.S.-China Trade Talks
- Top 2 Energy Stocks That Are Ticking Portfolio Bombs - Teekay Tankers (NYSE:TNK), Frontline (NYSE:FRO)
- Teekay Corporation: Debt Free Crude Tanker Exposure At A Discount - Buy (NYSE:TK)
- Teekay Is Not A ‘Dhando’ Bet At Current Prices (NYSE:TNK)
- Tanker Stocks Surge on Trump’s Pledge to Tighten Curbs on Iran
1日のレンジ
54.03 54.92
1年のレンジ
33.35 62.45
- 以前の終値
- 55.33
- 始値
- 54.81
- 買値
- 54.72
- 買値
- 55.02
- 安値
- 54.03
- 高値
- 54.92
- 出来高
- 721
- 1日の変化
- -1.10%
- 1ヶ月の変化
- 11.36%
- 6ヶ月の変化
- 42.02%
- 1年の変化
- -4.79%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K