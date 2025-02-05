Валюты / TNK
TNK: Teekay Tankers Ltd
54.37 USD 1.61 (2.88%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TNK за сегодня изменился на -2.88%. При этом минимальная цена на торгах достигала 54.04, а максимальная — 55.16.
Следите за динамикой Teekay Tankers Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости TNK
- Teekay Tankers (TNK) Suffers a Larger Drop Than the General Market: Key Insights
- Teekay Tankers (TNK) Soars 7.4%: Is Further Upside Left in the Stock?
- Teekay Tankers (TNK) Beats Stock Market Upswing: What Investors Need to Know
- Teekay Tankers Is Sitting On $650M Cash And Is Trading Below NAV (NYSE:TNK)
- Nordic American Tankers Stock Could Sail Higher (NYSE:NAT)
- Earnings call transcript: Teekay Tankers Q2 2025 results miss expectations
- Is Teekay Tankers (TNK) a Buy as Wall Street Analysts Look Optimistic?
- Teekay Tankers (TNK) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- Teekay Tankers declares $0.25 per share quarterly dividend
- Teekay Tankers (TNK) Stock Dips While Market Gains: Key Facts
- Teekay Tankers (TNK) Exceeds Market Returns: Some Facts to Consider
- Why Teekay Tankers (TNK) Dipped More Than Broader Market Today
- Teekay Tankers stock price target lowered to $41 by BofA Securities
- Donald Trump Issues This Oil Price Warning, But Markets Keep A Cool Head
- What The Strait Of Hormuz, The Oil Chokepoint At The Center Of The Iran-Israel Conflict, Means For The Stock Market
- Teekay Tankers Undervalued As Spot Contract Rates Increase (NYSE:TNK)
- President Trump's China Tariff Cuts Revive Shipping Sector, But Uncertainty Remains
- Trump Tariffs: Shipping Stocks Jump On U.S.-China Trade Deal. Uncertainty Remains.
- Trump Trade War: Shipping Giant Changes Outlook; Outlines Scenarios For U.S.-China Trade Talks
- Top 2 Energy Stocks That Are Ticking Portfolio Bombs - Teekay Tankers (NYSE:TNK), Frontline (NYSE:FRO)
- Teekay Corporation: Debt Free Crude Tanker Exposure At A Discount - Buy (NYSE:TK)
- Teekay Is Not A ‘Dhando’ Bet At Current Prices (NYSE:TNK)
- Tanker Stocks Surge on Trump’s Pledge to Tighten Curbs on Iran
Дневной диапазон
54.04 55.16
Годовой диапазон
33.35 62.45
- Предыдущее закрытие
- 55.98
- Open
- 55.16
- Bid
- 54.37
- Ask
- 54.67
- Low
- 54.04
- High
- 55.16
- Объем
- 995
- Дневное изменение
- -2.88%
- Месячное изменение
- 10.64%
- 6-месячное изменение
- 41.11%
- Годовое изменение
- -5.39%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.