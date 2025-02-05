КотировкиРазделы
TNK: Teekay Tankers Ltd

54.37 USD 1.61 (2.88%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TNK за сегодня изменился на -2.88%. При этом минимальная цена на торгах достигала 54.04, а максимальная — 55.16.

Дневной диапазон
54.04 55.16
Годовой диапазон
33.35 62.45
Предыдущее закрытие
55.98
Open
55.16
Bid
54.37
Ask
54.67
Low
54.04
High
55.16
Объем
995
Дневное изменение
-2.88%
Месячное изменение
10.64%
6-месячное изменение
41.11%
Годовое изменение
-5.39%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.