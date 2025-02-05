Divisas / TNK
TNK: Teekay Tankers Ltd
55.33 USD 0.96 (1.77%)
Sector: Energía Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de TNK de hoy ha cambiado un 1.77%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 54.49, mientras que el máximo ha alcanzado 55.68.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Teekay Tankers Ltd. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
TNK News
Rango diario
54.49 55.68
Rango anual
33.35 62.45
- Cierres anteriores
- 54.37
- Open
- 54.81
- Bid
- 55.33
- Ask
- 55.63
- Low
- 54.49
- High
- 55.68
- Volumen
- 1.312 K
- Cambio diario
- 1.77%
- Cambio mensual
- 12.60%
- Cambio a 6 meses
- 43.60%
- Cambio anual
- -3.72%
