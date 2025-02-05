Devises / TNK
TNK: Teekay Tankers Ltd
53.47 USD 1.25 (2.28%)
Secteur: Énergie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de TNK a changé de -2.28% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 53.28 et à un maximum de 54.46.
Suivez la dynamique Teekay Tankers Ltd. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
53.28 54.46
Range Annuel
33.35 62.45
- Clôture Précédente
- 54.72
- Ouverture
- 54.46
- Bid
- 53.47
- Ask
- 53.77
- Plus Bas
- 53.28
- Plus Haut
- 54.46
- Volume
- 522
- Changement quotidien
- -2.28%
- Changement Mensuel
- 8.81%
- Changement à 6 Mois
- 38.77%
- Changement Annuel
- -6.96%
